Задержанный в Киеве вооруженный россиянин планировал отравить участников акции протеста у Рады

Рроссиянин, задержанный СБУ по подозрению в антигосударственной деятельности, намеревался совершить убийство группы митингующих в палаточном городке у Рады, путём подмешивания в продукты питания отравляющего вещества.

Об этом народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал в своем блоге на "Цензор.НЕТ".

Он рассказал, что задержанный сжег иномарку у дома Геращенко и в соцсетях распространял информацию, что машина принадлежала советнику министра внутренних дел.

Нардеп отметил, что следователи изучили видео того, как поджигали авто, провели комплекс негласных следственных действий и выяснили, что один подозрительный человек неоднократно следил за домом где проживает Геращенко, а в ночь поджога приехал незадолго до того на такси.

"Через сотрудников службы такси удалось получить ещё больше информации об этом человеке. Затем, в рамках закона, за ним было установлено наружное наблюдение и вчера днём он был задержан в районе Центрального Киевского вокзала в форме сотрудника спецподразделения полиции. В кармане в него была обнаружена боевая граната. Этим человеком оказался гражданин Российской Федерации, который проживал в городе Днепр и оттуда выезжал в Киев для совершения преступлений. В ходе документирования его преступной деятельности, удалась выяснить, что он, по заданию российских спецслужб подыскивал возможность совершить убийство группы митингующих в палаточном городке у Рады, путём подмешивания в продукты питания отравляющего вещества. Цель очевидна, — в страшной гибели мирных митингующих была бы обвинена действующая власть с последующим призывом к ее свержению. Всего этого удалось избежать благодаря профессиональным действиям СБУ и полиции", — подчеркнул Геращенко.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о преступленииможно здесь.

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что есть две основные версии совершения убийства — действия спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в нашей стране и месть Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзан Кадыров, его окружения.