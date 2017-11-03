В украинских школах могут объединить физику, химию, биологию и географию в один предмет

В украинских школах могут объединить в один предмет физику, химию, биологию и географию.

Предполагается, что новый предмет заменит вышеперечисленные в программах для старших классов гуманитарного направления, заявила министр образования Лилия Гриневич во время визита в Одессу, сообщает "Таймер".

"Это возможно в профильной старшей школе, когда дети выбирают гуманитарный профиль и когда им не хватает времени на углубленное изучение интересующих их предметов. Это значит, что часть предметов нужно каким–то способом объединить, чтобы они всё–таки имели общее представление про картину мира, про естественные предметы. Очевидно, что до 9 класса они учили эти предметы, но все равно на уровне 10-11 класса такой курс продолжит развитие", — заявила Гриневич.

"Существует международный прогрессивный опыт, где естественные науки интегрированы в целостную картину мира, когда человек понимает природное явление со всех точек зрения", — отметила министр.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об образовании, им, в частности, вводится 12-летнее обучение в школе. Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.