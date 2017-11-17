Унты для пафоса. В России сняли забавную рекламу обуви, опубликовано видео

В Бурятии (входит в состав Российской Федерации) сняли забавную рекламу разновидности зимней обуви на меху — унтов, которые якобы "делают людей пафосными".

Такой видеоролик появился в Instagram.

Продавцы обуви обещают потенциальным покупателям, что в их "унтах как в тапочках, носить — не сносить их".

A post shared by ❤️ДИЗАЙНЕРСКИЕ УНТЫ ☸"ДУЛААН"☸ (@dulaan.unty) on Nov 15, 2017 at 1:44am PST

Ранее сообщалось, что в России в волгоградской школе №44 ученики полицейских классов вместе с депутатом Госдумы Анной Кувычкой спели пропагандистскую песню о президенте Владимире Путине и снялись в видеоклипе.

Фото, видео: instagram.com/dulaan.unty