Унты для пафоса. В России сняли забавную рекламу обуви, опубликовано видео

Обувь якобы "делает людей пафосными".
В Бурятии (входит в состав Российской Федерации) сняли забавную рекламу разновидности зимней обуви на меху — унтов, которые якобы "делают людей пафосными".
Такой видеоролик появился в Instagram.
Продавцы обуви обещают потенциальным покупателям, что в их "унтах как в тапочках, носить — не сносить их".
Ранее сообщалось, что в России в волгоградской школе №44 ученики полицейских классов вместе с депутатом Госдумы Анной Кувычкой спели пропагандистскую песню о президенте Владимире Путине и снялись в видеоклипе.
Фото, видео: instagram.com/dulaan.unty