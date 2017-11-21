Протесты, разгон, расстрелы активистов. В Украине отмечают четвертую годовщину начала Евромайдана

В Украине четыре года назад — 21 ноября 2013-го — началась Революция Достоинства, причиной Евромайдана стало решение Кабинета министров под руководством Николая Азарова приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, напоминает УНИАН.

Вечером того же дня на Майдане Независимости в Киеве собрались более тысячи человек, к протестующим также присоединились и ряд оппозиционных политиков.

В тот же день Окружной административный суд столицы запретил проведение массовых акций в центре Киева до 7 января 2014 года. Кроме Киева, акции состоялись в Ивано-Франковске, Донецке, Хмельницком, Львове, Ужгороде и Луцке.

Параллельно в соцсетях и СМИ на определение протестов распространились слово и хэштег "Евромайдан". На следующий день количество людей в Киеве начало увеличиваться и к вечеру исчислялось несколькими тысячами.

Столкновения с силовиками

Протестующие попытались установить палатки, начались первые серьезные столкновения между ними и правоохранителями. 23 ноября сотрудники милиции пытались оттеснить митингующих с Майдана, обосновывая это необходимостью установки новогодней елки, которая впоследствии стала одним из символов Евромайдана.

Уже 24 ноября состоялись первые массовые митинги в Киеве (100 тысяч участников) и Львове (около 20 тысяч). Также в эти дни массовые акции продолжались в Луганске, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе, Черкассах и других городах, в некоторых они были разогнаны силовиками.

26 ноября к протестам присоединились студенты Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Киево-Могилянской академии. В последующие дни состоялись предупредительная и общая студенческие забастовки. Участники протестов всячески пытались не отождествлять себя с какими-либо политическими силами, поэтому существовало табу на использование символики партий, хотя сами оппозиционеры были на митингах.

Разгон акции протеста

По мере приближения к завершению саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе, где могли одобрить Ассоциацию Украины с ЕС, людей, которые ночевали на Майдане, становилось все меньше. Но сразу после конца встречи — в ночь на 30 ноября — спецназовцы "Беркута" получили приказ разогнать протестующих, которые еще оставались в центре Киева.

"Беркутовцы" во время силового разгона избили десятки активистов, преимущественно молодежь. Случаи неправомерного применения силы сотрудниками спецотряда МВД были зафиксированы журналистами. Часть протестующих смогла найти убежище на территории Михайловского собора, который на протяжении нескольких месяцев был одним из оплотов революционеров.

Впоследствии власть объясняла решение разогнать протестующих необходимостью подготовить площадь к новогодним праздникам, в частности, установить елку.

С самого утра после кровавого разгона на Михайловской площади начали собираться возмущенные граждане, количество которых значительно превысило количество первоначальных участников Евромайдана. Народное Вече в Киеве 1 декабря собрало, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.

Разгар революции

Протестующие смогли "отбить" у милиционеров Майдан Независимости, где уже начали устанавливать елку. Бойцы Внутренних войск, которыми в основном были солдаты-срочники и которых поставили охранять площадь, особого сопротивления не оказывали.

Заняв плащадь, активисты возвели баррикады, чтобы предотвратить повторение событий в ночь на 30 ноября. Одним из знаковых событий начала Революции Достоинства стала дата 11 декабря, тогда ночью спецназовцы снова попытались разогнать протестующих.

Позже силовики снова штурмовали Майдан, впервые за несколько сотен лет колокола Михайловского собора забили набат. В феврале в центре Киева были расстреляны активисты, погибших назвали Небесной Сотней.

После убийств участников акции тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию. Всю полноту власти взяла на себя Верховная Рада, она назначила на 25 мая выборы главы государства. На них победил Петр Порошенко, он 27 июня 2014 года подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме. Россия, пользуясь ослаблением власти в Киеве и в нарушение Будапештского меморандума, аннексировала Крым и развязала гибридную войну на Донбассе, которая продолжается и сейчас.

Напомним, Генпрокуратура выяснила, что приказ стрелять по активистам во время Революции Достоинства отдали Виктор Янукович, а также тогдашние глава МВД Виталий Захарченко и руководитель СБУ Александр Якименко.