Дорога в ад. Волонтер рассказала об автобусном маршруте из Киева в "ДНР"

Из столицы Украины во временно оккупированный Донецк можно добраться на автобусе, который получил "подпольное" название "Киев - Курахово".

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовала волонтер Ольга Гальченко.

По ее словам, билеты на данный автобус можно без проблем забронировать через интернет.

"В интернете бронируешь билеты на победный рейс "Киев-Донецк". На автовокзале он стыдливо значится как "Киев-Курахово". Чтобы добраться до столицы молодой и независимой, пассажирам придется сменить как минимум три автобуса, ибо "не летят туда сегодня самолеты и не ходят даже поезда", - написала Гальченко.

При этом волонтер уточнила, что за рулем "адского автобуса" находится не менее "адский водитель", который любит ставить надрывные песни про героический ОМОН, шлягеры "Лесоповала" и Верки Сердючки.

Гальченко также отметила, что самые жесткие проверки на блокпостах ожидают военнослужащих.

"Ведь именно их с пристрастием шмонают на постах, пока все остальные, жаждущие поскорее попасть в цветущий Донецк, отсиживаются в сторонке", - написала волонтер.

Напомним, ранее главарь "ДНР" пригрозил Украине оружием высокой скорости.