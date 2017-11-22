Саботаж в "ЛДНР". Главари ищут подстрекателей бунта боевиков — разведка

На оккупированном Донбассе продолжают усиливаться противоречия между боевиками и их главарями.

Об этом, со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, рассказал пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

В составе пророссийских сил на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усиливаются противоречия между рядовыми боевиками и их главарями. В частности, возросло количество случаев скрытого и открытого саботажа выполнения задач из-за недовольства непрофессионализмом командиров, унижения ими подчиненных, злоупотребления своим положением", — рассказал Лысенко.

В настоящее время, по его словам, командование так называемых "армейских корпусов" активизировало выявление в своих рядах лиц, подстрекающих к общему недовольству, сообщает пресс-служба Минобороны.

Напомним, ранее военный эксперт раскрыл детали переворота в Луганске.