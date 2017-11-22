Глава САП рассказал, почему попал в больницу

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления, пишет "Украинская правда".

Издание уточнило, что врачи диагностировали у чиновника "хроническое переутомление с тахикардией".

"Сейчас состояние нормализовалось, поэтому руководитель САП обещает вернуться на работу в понедельник", — говорится в статье.

Ранее СМИ, ссылаясь на данные двух источников, сообщали, что Назара Холодницкого забрали в больницу вечером 21 ноября, он находится в одном из медучреждений в "предынфарктном состоянии".