Сеть жестко ответила Зеленскому из-за обращения к СБУ: пора в армию. Знай свое место, Тень

Украинцы в соцсети возмущены заявлением шоумена и актера Владимира Зеленского, который обратился к Службе безопасности Украины из-за скандального сериала "Сваты".

Пользователи Facebook отметили, что Зеленского пора отправить в армию, чтобы он поменял свою точку зрения.

Блогер Екатерина Золотарева считает, что в нынешней ситуации в Украине не может оставаться людей "вне политики", как себя позиционируют некоторые артисты.

"О, началось. От создателей "юмористы вне политики", "рестораны/повара вне политики" и "шоу-бизнес вне политики". Спешите видеть на ваших экранах: КУЛЬТУРА ВНЕ ПОЛИТИКИ Такое впечатление, что в политике только сами политики и военные, решающие тупиковые вопросы этой самой политики на войнах, ну и кучка прочих небезразличных. А для всех остальных политики нет. Войны нет. Нет миллионов переселенцев. И нет тысяч убитых. Нет искалеченных судеб. И поломанных жизней тоже нет. Ничтожное слабохарактерное стадо вы, внеполитические приспособленцы. Тьфу, презираю. Просто презираю", — написала она.

Военный журналист, руководитель благотворительного фонда "Mir & Co" Мирослав Гай считает, что в Украине необходимо наконец-то запретить российский пропагандистский продукт, в том числе сериал "Сваты" Владимира Зеленского.

"Если честно, есть желание запретить всем гражданам РФ въезд в Украину. 11000 погибших и больше 2 миллионов беженцев. А еще миллионы лишившихся ума и подверженных пропаганде РФ тут, на территории Украины. А еще миллионы в мире. Насаждение глупости и насилия, на ментальном уровне, сотням миллионов людей на планете. И тут Зеленскому мешают делать деньги на российских актерах. Не хотят пустить артиста страны агрессора. Да делайте свои замечательные сериалы и шоу в Донецке в таком случае или в РФ.

Я могу принять, когда сюда едут интеллектуалы или просто честные жители России, в надежде уйти от репрессий путинского режима. Я понимаю, когда мы соглашаемся лечить больных детей. Но когда к нам на заработки едет актер, выступающий против территориальной целостности моей страны... Из страны убийцы и угнетателя народов...

Хочется ответить словами великого драматурга Шварца: "Знай свое место, Тень". А еще нужно запретить российский пропагандистский продукт — ВЕСЬ. А снимают они большинство контента у нас", — пишет он.

Блогер и волонтер Роман Синицын отметил, что ранее вообще не знал о существовании такого сериала, однако количество людей, поддерживающих истерику Зеленского, его расстроило.

Блогер Роман Кулик отметил, что защитников Зеленского можно найти даже в патриотически настроенном сегменте общества.

"Плачевно. Нету сил реагировать на публику, которая безапелляционно поддерживает Зеленского - словами нам к ним не пробиться, только "клин-клином" в смысле замены контента. Но и в части якобы патриотического сегмента есть его защитники. У нас так часто бывает, когда личные предпочтения и симпатии неожиданно натыкаются на патриотические - здесь уже каждый для себя решает. Лицемерить и сделать исключение - один, второй и т.д., - или быть честным с собой и проявить хотя бы минимум уважения к собственной стране и себя, как ее гражданина", — пишет он.

Напомним, жесткое видеообращение Зеленского к СБУ было записано из-за того, что звезде сериала "Сваты" Федору Добронравову запретили въезд в Украину.