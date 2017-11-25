Apple получила патент на складной экран для смартфона

Американская корпорация Apple запатентовала новый дисплей для смартфона. "Зеркало недели" сообщает, что патентую заявку компании обнародовало агентство по регистрации патентов и товарных знаков США.

Смартфон с новым экраном можно будет открывать и закрывать по аналогии с книгой. Чтобы создать складной дисплей Apple инвестировала в разработку гибких OLED-дисплеев LG и в строительство завода для производства.

В патенте также указано, что гибкий дисплей могут выполнить с использованием технологий LCD, OLED и microLED.

"Экран будет включать в себя массивы точек, сформированных из компонентов жидкокристаллической панели (LCD), электрофоретического пикселей, органических светодиодных пикселей с диодной подсветкой, точек, образованных из кристаллов полупроводниковых светодиодов, электрически отображаемых пикселей или точек на основе других технологий", - говорится в патенте.

Ранее сообщалось, что руководство американской корпорации Apple планирует изготавливать смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook из полностью перерабатываемых материалов.