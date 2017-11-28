Дочь террориста Корнета рассказала о семье и поддержке "ЛНР": видео

Марина, дочь "министра внутренних дел" террористической группировки "ЛНР" Игоря Корнета, сменила номера телефонов и не посещает занятия в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

Такую информацию распространили журналисты передачи "Гроші" на телеканале "1+1".

После того, как представители СМИ обнаружили дочь Корнета в Харькове, она сменила никнеймы в социальных сетях на "Саша Погорелова".

Кроме того, девушка заявила журналистам, что ее родители давно развелись и она не поддерживает никаких отношений сотцом.

На вопрос, поддерживает Марина "ЛНР" она ответила: "У меня там семья и я езжу домой к маме и бабушке".

К слову, известно, что сейчас Игорь Корнет находится в браке с некой Натальей, с которой воспитывает двоих детей – Кирилла и Ксению, живущую в российской Самаре и посещающую элитную школу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луганске "зеленые человечки" Корнета расстреляли карету скорой помощи.