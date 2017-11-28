Наказание за брак без разрешения. В Пакистане родственники убили молодоженов

В пакистанском городе Карачи родственники убили молодоженов, которые вступили в брак без их разрешения и благословения, злоумышленников задержали.

Преступление было совершено на прошлой неделе, убиты 24-летний Абдул Хади и 19-летняя Хасина Биби, пишет The Independent со ссылкой на данные полиции.

Правоохранители задержали десять человек, причастных к убийству.

В частности, обезврежены отец молодого человека и девять других членов обеих семей. Во время допроса мужчины признались, что зарезали пару по приказу джирги — племенного совета — за нарушение и оскорбление традиций.

Напомним, в конце октября в России задержали ранее судимого за тяжкие насильственные преступления Александра Масленникова, которого подозревают в том, что он убил жительниц города Волжский, расчленил их тела, пропустил через мясорубку, а останки мог скормить собакам.