Касперский выдвинул громкую угрозу властям РФ

Руководитель "Лаборатории Касперского" пригрозил российским властям выводом бизнеса из страны.

Reuters сообщает, что потенциальное предложение властей о сотрудничестве со спеслужбами может застравить Евгения Касперского свернуть свой бизнес в РФ. Он заверил, что пока что "Лабораторию Касперского" не принуждали к такому сотрудничеству, иначе его бизнес давно бы ушел из России. С таким заявлением Касперский выступил на брифинге в офисе компании в Лондоне.

В сентябре 2017 года министерство внутренней безопасности США выразило обеспокоенность тем фактом, что к коду антивирусных продуктов Касперского могли иметь доступ российские спецслужбы. Американские ведомства призвали прекратить использование этих продуктов в государственных структурах своей страны. Позже Великобритания также поддержала США в их опасениях.

В свою очередь Касперский и российские власти эти обвинения отвергли и назвали проявлением нечестных методов конкурентной борьбы.

"Они никогда не просили нас шпионить за людьми. Никогда", - подчеркнул Касперский.

Напомним, ранее специалисты "Лаборатории Касперского" проанализировали программу-шифровальщик Bad Rabbit. Они отметили что большинство пострадавших компьютеров находятся в России, однако жертвами атаки стали также жители Украины, Германии и Турции.