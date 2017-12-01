Ученые выяснили, кто умнее — собаки или кошки

Американские ученые из университета Вандербильта в течение длительного времени сравнивали мозг различных видов животных.

Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Neuroanatomy.

Исследовав кошек, собак, львов, бурых медведей, енотов и хорьков, они выяснили, что в коре головного мозга (области, которая отвечает за мышление, планирование и сложное поведение) собак в два раза больше нейронов, чем у кошек.

Как оказалось, у собак в коре головного мозга насчитывается около 530 миллионов нейронов, в то время как у кошек — лишь 250 млн (для сравнения, в коре человеческого мозга около 16 миллиардов нейронов).

По мнению исследователей, количество нейронов именно в этой области определяет способность животного делать выводы исходя из прошлого опыта.

Впрочем, по мнению авторов работы, кошки наверняка не глупы, просто их труднее изучать. Так, в начале 2017 года японские ученые пришли к выводу, что кошки не глупее собак — они способны запомнить то, что с ними происходит, и при необходимости выуживать из памяти нужную информацию.

Кроме того, внимание исследователей привлекли еноты — несмотря на малый размер, по количеству нейронов коры головного мозга они не уступают собакам.

Напомним, ученые раскрыли, почему владельцы собак живут дольше.