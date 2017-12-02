На Прикарпатье срубили елку, которая украсит центр Киева: фото

Дерево уже не росло и подлежало плановой рубке.
Высота дерева 28,5 метров, диаметр кроны достигает семи метров, пишет УНИАН со ссылкой на данные корреспондента.
Главной новогодней елке более 90 лет, она уже не росла и подлежала плановой рубке. После того, как елку спилили, ее переместили на КрАЗ.
Планируется, что 3 декабря дерево повезут в столицу. Лесники отметили, что после Революции Достоинства это уже четвертая елка, которую из прикарпатского поселка отправляют в Киев.
Напомним, в 2016-м году главную елку нашей страны в Киев также привезли из Ивано-Франковской области, ее высота составляла более 26 метров. Дерево торжественно засияло огнями 19 декабря — в День Святого Николая.