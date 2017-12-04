Украинцы больше не хотят терпеть трудности ради реформ

Социологи считают, что украинцы понемногу теряют веру в успех реформ.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел фонд "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

По данным социологов, менее трети украинцев (28%) готовы терпеть снижение уровня собственной жизни ради конечного успеха реформ (из них 7% готовы терпеть столько, сколько нужно, а 21% — не более года).

Между тем, 37% не могут терпеть дальше, потому что их материальное положение невыносимо уже сейчас, а 30% — потому что не верят в успех реформ (по сравнению с прошлым годом это разочарование выросло на 10%).

Исследования проводились с 23 октября по 5 ноября 2017 года среди 1614 человек во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрос осуществлялся при финансовой поддержке Программы содействия общественной деятельности "Включайся!" (USAID). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

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