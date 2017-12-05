Крысы завоевали Австралию еще до первых людей

Австралия является уникальным примером изолированного континента, который не имел никакого типа крыс, пока первый грызун не приплыл из Азии.

По мнению ученых, одна беременная грызунка, которая отправилась на кокосовой пальмовой ветке из Азии, могла быть первой матерью-грызунов в Австралии.

Большинство крыс и грызунов в Австралии являются потомками одного вида, которые перебрались из Азии в две волны, первой – 6 млн лет назад и второй – миллион лет назад, пишет CNN.

По словам ученых, грызуны, будто колонисты прошлых веков, переправлялись через море, цепляясь за плавающий лист и плыли по течению с островов Индонезии.

"Они могли переплывать из Индонезии в Австралию не в один рейс", — сказал Стефан Скотт, профессор биологии в штате Флорида.

В то время уровень моря был ниже, а Австралия и Новая Гвинея входили к одной и той же сухопутной массе, поэтому нужно было пересекать ряд протоков. Переплывая часть пути, крысы, вероятно, совершали путешествие после шторма, как и в наши времена, млекопитающие иногда встречаются на борту плавучей растительности.

Сколько крыс с каждой последующей волной приплывало на континент никто не знает, но "это может быть всего лишь одна беременная гризунка", сказал Стефан. Если эта мать-основательница выжила, по крайней мере, с некоторыми ее потомками, сначала мог существовать инбридинг, но в конечном итоге отдельные линии могли развиваться, что позволило обеспечить большее разнообразие потенциальных товарищей. Эта эволюция, как быстрая, так и экстенсивная, представляет интерес для ученых из-за ее потенциала для практического применения в медицине.

По мнению Стефана, до того, как появились крысы, "Австралия имела разнообразное животное сообщество с большим количеством разных млекопитающих, но все они были сумчатыми, поэтому существовали кенгуру, опоссумы и все их родственники в разных формах и размерах".

Плацентарные млекопитающие, в том числе и люди, развивают эмбрионы внутри их тела, но сумчатые имеют для этого внешний мешок. Группа рептилий и птиц также присоединилась к прибывшим грызунам, сказала Эмили Ройкрофт, доктор философии в Мельбурнском университете, которая также работает над коллекцией млекопитающих в Музеях Виктории.

Для того, чтобы выжить, крысы эволюционировали, чтобы заполнить роль в экосистеме, в результате чего появилась череда самых разнообразных групп грызунов на континенте, пояснила она.

"До прихода европейцев в Австралию, известно, что много коренных видов грызунов начали страдать массовым снижением количества населения", — сказала она.

"Начиная с 1850 года, не менее 14 местных видов австралийских грызунов вымерли". Рядом с урбанизацией заняли место хищники и их конкуренты — лисы, кошки и "черные крысы", "коричневые крысы" и "домашние мыши".

Сейчас, более 50 коренных видов невозможно найти нигде больше в мире, кроме Австралии. И более 90 видов являются коренными в Новой Гвинее, которые так же родом из Юго-Восточной Азии.

Карен Робертс, менеджер по сбору данных зоологии позвоночных в Музеях Виктории, заявила, что местные австралийские грызуны здесь "составляют подавляющее большинство видов грызунов". Сейчас, крысы, которые найдены на просторах Австралии генетически является наиболее тесно связаны с крысами из Индонезии ".

Своим азиатским происхождением эти коренные виды, связанные с грызунами по всему миру, — важная деталь для тех, кто их изучает.

Туземцы являются подгруппой мышеобразных, наиболее разнообразной группой млекопитающих по количеству видов. Стефан отметил: "Почти каждый из трех видов млекопитающих является членом одной группы, которая является надсемейством".

Эта "разнообразна" семья включает мышей, крыс, хомяков, песчаных крыс и множество других специальных форм, с которыми люди незнакомы", — сказал он. Среди незнакомых форм встречаются австралийские грызуны, такие как рыбьи крысы, которые могут плавать, двуногие прыгуны, которые выглядят как маленькие кенгуру и грызуны, которые обитают на деревьях и жуют листья целый день.

"Если мы хотим объяснить жизнь на Земле, нам необходимо сфокусироваться на быстро эволюционирующих группах, таких как мышеобразные грызуны и на видах в рамках этого надсемейства, включая далеких "кузинов" грызунов, разбросанных по всей Индонезии и Австралии", — сказал Стефан.

"Все то, что настолько их разнообразило, может дать нам представление о том, как все остальное диверсифицируется", — сказал ученый.

Австралия, по сути, — это лаборатория для эволюционных биологов, чтобы увидеть, что происходит, когда у вас нет конкуренции, сообщил Стефан. И то, что произошло, было очень быстрой диверсификацией в множество разных видов, больших и малых, способных жить в пустынях и на деревцах.

"Переход на новую территорию с меньшей конкуренцией не объяснило так много, как мы ожидали", — сказал Стефан.

"Очевидно, что существует много факторов, которые могут привести к быстрой диверсификации одной группы, и на самом деле очень трудно разобрать, какой фактор в этом случае является фактическим объяснением.

На более практическом уровне, понимание эволюционирования этой группы также может помочь узнать более полезную информацию о болезни", — он сказал.

Некоторые виды грызунов являются носителями болезней и многие из этих заболеваний фактически эволюционировали с их носителями ". Поскольку эволюционирует грызун, заболевание также диверсифицируется. Понимание эволюции видов помогает нам лучше понять, как реагировать на болезни, сообщил Стефан. На уровне базовой науки они "могут нам рассказать больше", — сказал Степан.