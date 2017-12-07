На смену "Синему киту". Среди украинских подростков ширится новая смертельная игра

В Киеве у школьников появилась новая опасная игра — "Красная сова", которая создана по аналогии с печально известным "Синим китом".

Но условия нового "развлечения" несколько отличаются: дети не должны спать по несколько дней и при этом выполнять задания куратора, пишут "Вести".

Полиция уже возбудила уголовное дело по одному из фактов вовлечения киевской школьницы в игру.

История 14-летней Леры, пропавшей 30 ноября, получила неожиданное продолжение. Она оказалась участником игры "Красная сова". Лера вышла из дому на ул. Светлицкого на Виноградаре и пошла якобы на занятия по английскому языку, но домой не вернулась.

Позже девочку нашли знакомые в Умани. Они уверяют, что она была в отрешенном состоянии, с порезами на руках, полностью разобранным на детали телефоном и инструкцией в кармане для дальнейших действий. Она не понимала, почему ее ищут. И якобы у нее была установка, что она поехала к бабушке, хотя та живет в 50 км от Умани.

В то же время, знакомые девочки рассказали: полиция подозревает, что причиной всему стала игра "Красная сова". В самой полиции, получив запрос журналистов, ответили, что пока не могут комментировать дело.

Так, правила игры "Красная сова" очень напоминают "Синего кита". Кураторы также через соцсети дают задания, правда, еще заставляют детей не спать ночами ради загадочного приза.

На YouTube буквально на этой неделе появилось сразу несколько роликов, посвященных "Красной сове". Но насколько распространена эта игра сейчас в Киеве, в полиции ответить не смогли.

Как выяснили журналисты, в официально запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте существует семь групп, их периодически блокируют, но они появляются вновь. Чтобы попасть в группу, нужно дать заявку. Но, как показал эксперимент, принимают в группу только детей.

Адвокат Иван Либерман рассказал, что к нему обращались родители участников игры "Красная сова": "Они боятся, что дети могут пойти на то, чтобы убить кого-то или погибнуть сами. Их прежде всего насторожило отрешенное поведение детей, а также страсть к ночным бдениям возле компьютера. Я всем посоветовал обращаться в управление по борьбе с киберпреступностью".

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