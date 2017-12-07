Подробности тройного убийства в Донецкой области: погибшие были родственниками кума Януковича

Стали известны подробности тройного убийства семьи в Великих Новоселках Донецкой области — ближайших родственников кума беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Валерия Ширы.

Об этом рассказали жители поселка, сообщает "Страна".

Убийство произошло, 6 декабря, на подконтрольной Украине территории.

Правоохранители обнаружили мужа, жену и их 23-летнего сына в их собственном доме, связанными и мертвыми. Перед смертью их пытали — на теле есть следы резаных ран.

Валерий Шира был председателем Великоновоселковской районной администрации, а также близким другом и кумом Януковича. Убитая женщина была его дочерью, мужчина — зятем, а юноша — внуком. Соседи говорят, что сам Шира сейчас живет в Донецке, на неподконтрольной территории.

Версии о мотивах преступления у соседей расходятся. Семья Ширы жила в хорошем, по местным меркам, доме, и у них было, "что взять".

Убитый зять Ширы был крупным фермером. "Раньше у Ширы тут был огромный дом, прямо "дворец", но его уже разобрали буквально до кирпичей", — рассказала жительница поселка.

Другие опрошенные жители Великих Новоселок считают, что это могла быть месть семье известного "регионала".

Стоит отметить, что полиция продолжает проводить следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к особо тяжкому преступлению.