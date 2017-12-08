На Прикарпатье атошники отомстили водителю-хапуге за погибшего побратима, опубликованы фото и видео

В Ивано-Франковске участники АТО решили разобраться с водителем одной из маршруток, который нахамил матери погибшего на Донбассе бойца и не вернул деньги, когда женщина попросилась выйти из автобуса.

Об этом сообщил местный активист Олег Савчук, ставший очевидцем конфликта и заснявший его на видео, пишет местное издание КУРС.

"Водитель 35 маршрута Ивано-Франковск, с номерным знаком АО 0825 АА, отказался предоставлять услуги перевозки женщине с удостоверением о том, что ее сын — участник АТО... После этого женщина оплатила проезд стоимостью 4 гривны, водитель начал по-хамски обращаться к этой женщин ... Говоря о том, что ее сын не за него воюет, не за Украину и т. д. После этого женщина попросила открыть ей дверь, потому что она плохо себя чувствует из-за хамского обращения водителя в ее сторону. Водитель двери не открыл: "Я 450 гривен штрафа платить не буду", — рассказал Савчук.

Сегодня утром, 8 декабря, франковские участники АТО решили пообщаться с водителем.

"Прошу знакомиться — это Сергей Федик — "Хапуга года", по версии участников АТО. Относительно инцидента, который произошел вчера на маршруте 35: водитель на камеру извинился, водителя уволили, автобус сняли с маршрута и обязали перевозчика сделать капремонт и 5000 гривен компенсации", — написал глава ОО "Областной союз участников АТО" Андрей Долик на своей странице в Facebook.

"Я извиняюсь перед всеми АТОшникамы, перед мамой погибшего. Прошу прощения. В дальнейшем такого больше не повторится. Извините, пожалуйста", — сказал водитель маршрутки на видео.

Ранее "Главред" сообщал, что во Львове водитель маршрутки оскорбил вдову героя АТО на Донбассе — выкрикнул на весь салон машины, что она купила удостоверение.