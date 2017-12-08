В Черновцах суд заочно дал командиру боевиков "ДНР" 11 лет тюрьмы

В Черновцах Шевченковский райсуд заочно приговорил жителя захваченного Донецка Сергея Каменева, который руководил действиями незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "ДНР" на одном из участков линии соприкосновения, к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчина пополнил ряды террористов в мае 2014 года, начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора, говорится на странице СБУ в Facebook.

"… боевик находился в составе незаконного вооруженного формирования "бригада Восток", затем — "11 ОМСП" ("отдельный мотострелковый полк" — Ред.)", — отметили в спецслужбе.

По ее данным, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины и правоохранителей под Саур-Могилой, вблизи донецкого аэропорта, а также Горловки, Песков, Ясиноватой, Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой области.

Суд признал террориста виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также содействие созданию или деятельности террористической группы или организации) Уголовного кодекса.

Напомним, в начале октября в Луганской области Новоайдарский районный суд приговорил местного жителя, который был членом банды "Призрак" террористической "ЛНР", девять лет тюрьмы.