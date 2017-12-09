В Минобороны раскрыли, где в зоне АТО погибли четверо украинских военных

В пятницу, 8 декабря, в зоне АТО четверо украинских военных погибли в результате обстрела, осуществленного противников, возле Водяного, Каменки и Травневого.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.

По его словам, двух наших бойцов, получивших ранения и боевые травмы, оперативно доставили в медучреждения.

"… вчера в результате обстрела российско-оккупационными войсками, к большому сожалению, погибли четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Это произошло возле Водяного, Каменки и Травневого", — отметил спикер.

Ранее в штабе АТО сообщили, что на Донбассе за прошедшие сутки — 8 декабря — боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных, один был ранен, а еще один — получил боевую травму.