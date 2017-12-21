Житель Австралии заснял в небе эффектный "танец молний": видео

Жителю Австралии Калебу Тревису удалось заснять на видео эффектное природное явление под наванием "танец молний".

Соответствующий видеоролик опубликован на портале YouTube.

В нем можно заметить, как причудливые электрические линии расчертили небо и "окрасили" все окружающее в розовый цвет.

По словам Тревиса, видео снято в южном австралийском городе Аделаида.

Интернет-пользователи в комментариях под роликом пишут, что это, вероятно, "сам Зевс разгневался и выбросил на Землю сотни молний". Их также весьма удивил тот факт, что Тревису вообще удалось запечатлеть подобное природное явление, поскольку оно длится вне более нескольких секунд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жители Земли наблюдали суперлуние.