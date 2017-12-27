Ученые рассказали о преимуществе полных людей над худощавыми

Британские исследователи поспешили обрадовать людей, имеющих лишний вес.
Люди, имеющие лишний вес
Люди, имеющие лишний вес, демонстрируют очень сильную психологическую устойчивость и чувствуют себя куда счастливее худых людей.
Такое сообщение опубликовало британское издание The Independent.
Ученые из Бристольского университета в рамках данного исследования проанализировали психологические показатели более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.
"Участники с генетической склонностью к полноте реже нервничали или отмечали, что находятся в напряжении", — заявили ученые.
Но несмотря на позитивный психологический аспект, лишний вес провоцирует проблемы с сердцем, гипертонию, диабет и повышает вероятность инсульта.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в США медики нашли связь между путешествиями и лишним весом.