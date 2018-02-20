Неразлучная парочка. Дворняга вскормила детеныша капуцина, видео

Беспородная собака, которая лишилась пятерых своих щенков, вскормила детеныша капуцина в колумбийском городе Картахена. С тех пор эта странная парочка стала практически неразлучной.

Местные жители опубликовали видео с собакой в Сети.

Собака позволяет маленькой обезьянке ездить на себе верхом, и, похоже, это доставляет ей удовольствие, пишет The Independent.

Экологи взяли под защиту животных и полагают, что маленькому капуцину не место рядом с дворнягой и его нужно вернуть в дикую природу.

Напомним, ученые выяснили, когда собака стала другом человека.