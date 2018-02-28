"Кто-то высморкался и выбросил". В Сети прокомментировали забавный случай в Раде с долларами

Во вторник, 27 февраля, в Верховной Раде кто-то из народных депутатов потерял 200 долларов.

Никто не признавался, чьи деньги, и никто их не поднимал, написала журналистка Юлия Забелина в Facebook.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали забавный случай. В частности, Jenya Popova отметила, что в парламенте "кто-то высморкался и выбросил (деньги — Ред.)".

"Взятки нынче стали настолько изощренными... Не прикопаешься", — полагает Вася Пупкин.

"Самые честные люди Украины)", — пошутила наталия шалаева.

"На живца ловят", — считает Vladimir Turchyn.

Ранее журналисты подловили в Верховной Раде нардепа Надежду Савченко в странных позах, в Сети политика потроллили — политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий выразил мнение, что у нее "опять отходняк,