"Кто-то высморкался и выбросил". В Сети прокомментировали забавный случай в Раде с долларами

В парламенте никто не признавался, что потерял деньги.
Во вторник, 27 февраля, в Верховной Раде кто-то из народных депутатов потерял 200 долларов.
Никто не признавался, чьи деньги, и никто их не поднимал, написала журналистка Юлия Забелина в Facebook.
Интернет-пользователи по-разному прокомментировали забавный случай. В частности, Jenya Popova отметила, что в парламенте "кто-то высморкался и выбросил (деньги — Ред.)".
"Взятки нынче стали настолько изощренными... Не прикопаешься", — полагает Вася Пупкин.
"Самые честные люди Украины)", — пошутила наталия шалаева.
"На живца ловят", — считает Vladimir Turchyn.
Ранее журналисты подловили в Верховной Раде нардепа Надежду Савченко в странных позах, в Сети политика потроллили — политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий выразил мнение, что у нее "опять отходняк,