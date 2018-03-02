Президентские трюфели. В России продавали конфеты с изображением Путина, фото

Российский блогер и финансист Слава Рабинович сообщил, что в одном из магазинов Санкт-Петербурга продавали конфеты с изображением президента РФ Владимира Путина.

Сладости — трюфели — называются "Президент", их стоимость 2 тысячи 434 рубля за килограмм (около 1 тысячи 200 гривень), свидетельствует фото, опубликованное на его странице в Facebook.

"… друзья сфотографировали в одном из питерских магазинов", — подписал активист снимок, на котором запечатлены конфеты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург неизвестный мужчина черной краской написал метровыми буквами слово "Лжец" на предвыборном плакате Владимира Путина (18 марта в России запланированы президентские выборы).