В Луцке мужчина застрелился после отказа жены идти за алкоголем

В пятницу днем, 9 марта, в Луцке Волынской области 65-летний мужчина выстрелил себе в висок из пистолета после того, жены отказалась пойти к соседям за алкоголем.

Инцидент произошел на ул. Сечевой, пострадавшего забрали в больницу, позже он умер, пишут "Волинські Новини" со ссылкой на данные пресс-службы патрульной полиции региона.

"Патрульные полицейские, прибывшие на место происшествия, увидели в квартире жуткую картину: скрюченный человек лежал на диване, вокруг было много крови, а у дверей — предмет, похожий на пистолет. Пострадавшего сразу забрали в больницу", — отметило агентство.

Врачи сообщили правоохранителям, что в голове мужчины обнаружили инородный предмет. По предварительной информации, в пистолете были самодельные резиновые пули с вкрученными шурупами. Поэтому, возможно, в теле был шуруп.

Напомним, 9 марта в центре Ровно в бизнес-центре из самодельного устройства застрелился 33-летний мужчина. Местные СМИ писали, что от выстрела человеку снесло полчерепа. Узнать больше об инциденте можно здесь.