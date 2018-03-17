"Пенисные процедуры для лица": голливудские актрисы делают странные инъекции красоты

Американские актрисы Кейт Бланшетт и Сандра Баллок решились на необычную косметическую процедуру, при которой в кожу лица внедряют стволовые клетки из крайней плоти корейских младенцев.

Бланшетт рассказала об этой процедуре в интервью журналу Vogue Australia.

"В Нью-Йорке Сэнди Баллок и я ходили к косметологу Джорджии Луизе, которая делает пенисные процедуры для лица", — сказала она и призналась, что ей неизвестно, почему их так называют.

Журналисты издания заинтересовались, действительно ли существует такая процедура, и обратились непосредственно к косметологу звезд Джорджии Луизе. Она подтвердила, что это правда, и процедура одобрена государственным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

По ее словам, процедура состоит из химической чистки лица, внедрения в кожу стволовых клеток при помощи микроигл и смягчающей маски.

Эпидермальный фактор роста получают из стволовых клеток, взятых из крайней плоти обрезанных новорожденных из Кореи. Косметолог считает, что они способствуют росту коллагена и эластина.

По утверждению Луизы, она пользуется огромным успехом среди ее клиентов. Стоимость одного сеанса составляет 650 долларов (17 тысяч гривен).