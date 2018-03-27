"Техника-каннибал". В турецком метро эскалатор "зажевал" пассажира: видео

В Турции мужчина провалился под эскалатор на станции метрополитена во время часа-пик.

Видеозапись происшествия была опубликована на портале YouTube.

Согласно имеющимся данным, происшествие произошло на станции метрополитена "Аязана" в Стамбуле. Пассажиры спускались по остановленному эскалатору вниз. Внезапно он неожиданно включился и в начале лестницы между звеньями получилась дыра. Затем несколько человек рухнули друг на друга, а один мужчина вовсе провалился внутрь механизма. Сразу после его падения эскалатор еще некоторое время продолжал ехать.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели и извлекли упавшего мужчину.

Сейчас он госпитализирован, однако достоверных сведений о его состоянии нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эскалатор метро едва не убил киевлянку.