Опасность катастроф и политических убийств. Астролог дал прогноз на апрель

1 апреля 2018, 02:15

В период с 1 по 15 апреля лучше не подписывать никаких важных бумаг, не заключать серьезных договоренностей, говорит Влад Росс.

Влад Росс дал астрологический прогноз на апрель

В 2018 году апрель будет как на волнах: первая половина месяца будет не очень благоприятной, а вторая — размашистой, успешной и активной. Это связано с тем, что в первой половине месяца Меркурий будет ретроградным.

Поскольку Меркурий — это бог торговли и коммерческих сделок, и Меркурий будет ретроградным, в период с 1 по 15 апреля лучше не подписывать никаких важных бумаг, не заключать серьезных договоренностей, а также не заключать браков, иначе в дальнейшем придется развестись, заявил астролог Влад Росс "Главреду".

По его словам, в это время лучше воздержаться от крупных покупок (например, автомобилей) и от заключения сделок по недвижимости. Советую все эти дела перенести на вторую половину месяца.

"Кроме того, начало апреля может быть опасным в плане различных катастроф из-за влияния таких планет как Малое и Большое несчастья, которые сойдутся в Козероге. 1-8 апреля есть опасность селей в горах. Потому в это время не советовал бы ездить в горы, в те же Карпаты. Это также самое худшее время для рыбалки на льду. В целом, в этот период люди могут попадать в какие-то катастрофы", — подчеркнул астролог.

Он отметил, что 1-8 апреля будет отмечено высоким противостоянием и накалом страстей в обществе и в политике. Возможна в эти дни война среди политиков, также могут быть всякого рода разногласия, когда даже люди, входящие в какую-либо коалицию или блок, могут разругаться.

"Этот период опасен, вплоть до того, что в это время могут быть даже заказные политические убийства. Это — сложное время, потому что, кроме того, что Марс соединяется с Сатурном, он еще и сходится с Черной Луной. А это сулит проявление всего негатива. Потому нашей СБУ с 1 по 8 апреля следует быть особенно бдительной и внимательной, чтобы обезопасить украинцев от всякого рода терактов и взрывов. А такая угроза действительно есть", — считает Росс.

По его словам, существует опасность взрывах на оружейных складах, особенно в период с 22 по 27 апреля, когда Марс будет сходиться с Плутоном. Есть риск каких-то непредвиденных ситуаций и аварий на электростанциях и атомных станциях.

"Так что в апреле нам следует быть готовыми к двум неблагоприятным в плане катастроф периодам: 1-8 апреля и 22-27 апреля", — предупредил эксперт.

В то же время он указал, что нас ждет очень хорошее новолуние 16 апреля и соединение Солнца и Урана.

"Потому 16-21 апреля — это блестящий период для новизны и смены имиджа. В это время хорошо строить планы, организовывать новые встречи, дела, бизнес и кардинально менять свою жизнь. Все начатое в это время, пойдет великолепно.

Планета Венера в это время будет находиться в зодиакальном знаке Тельца, а это будет благоприятствовать с 16 по 24 число всякого рода покупкам и крупным инвестициям. Телец — это всегда притяжение денег и успешные финансовые дела. Так что этот период благоприятен для финансовой деятельности. Также это хорошее время для важных покупок: недвижимости, машин и т.д. А еще в это время хорошо делать косметологические процедуры и заняться сменой имиджа", — рекомендует собеседник.

Он сообщил, что в самом конце месяца Венера переходит в зодиакальный знак Близнецы, потому в период с 25 по 30 апреля будут удачными знакомства в интернете, может благоприятно складываться переписка, все будет способствовать романтике и романтическим поездкам. В это время будет много флирта и разного рода знакомств, но — новых чувств не предвидится.

"Это будет лучшее время для росписи, для того, чтобы сходить в ЗАГС. Венера в Близнецах и прекрасный директный Меркурий — все говорит о том, что это лучшее время для заключения брака.

Кстати, с новолунием связан будет и приход весны. Именно с 16 апреля повсеместно начнется настоящая весна, и наконец все начнет цвести. Так что в апреле мы будем как на волнах: первая половина месяца будет сложной и критической, а вторая — успешной и благоприятной", — резюмировал Росс.

Напомним, ранее Влад Росс спрогнозировал, каким будет март.

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