В Британии девушка бросила работу стюардессы ради карьеры порномодели: фото

27-летняя Лора Бирбек, стюардесса британского авиаперевозчика British Airways, покинула работу ради того, чтобы стать порнозвездой в веб-эфирах.

Как сообщает портал Mirror, девушка устала от постоянного напряжения работы на самолетах и регулярных болезней, вызванных усталостью.

Сейчас британка раздевается перед камерами на специализированном телеканала Studio 66, зрители которого телефонируют во время прямого эфира, общаются с девушками и одновременно глазеют на их прелести.

По словам Бирбек, сейчас она счастлива, поскольку у нее теперь у нее хватает времение на друзей и семью, которая, кстати, поддерживает девушку во всех начинаниях и ничуть не стыдятся ее рода деятельности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в роликах для детей на YouTube нашли порно.