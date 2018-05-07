"У меня было 10 тысяч мужчин": блогер прославилась после неудачного флирта

Блогер Хлое Лукас стала популярной благодаря недалекости своего неудавшегося ухажера.

Девушка познакомилась с парнем через популярное приложение Tinder и попыталась с ним начать беседу, пишет телеканал 24. Позднее свою переписку с ним Хлое опубликовала в своем Twitter, иронично подписав ее: "Как я флиртую".

Сначала парень уточнил, как девушку лучше называть – Хлое или Хло. В ответ та пошутила, что друзья называют ее герцогом Йоркским. На уточняющий вопрос она пояснила: "Потому что у меня было 10 тысяч мужчин". Этой фразой Хлое сослалась на английскую детскую песенку про старого герцога Йоркского, в которой поется, что аристократ, у которого было 10 тысяч солдат, заставлял свою армию подниматься на холм и спускаться обратно.

Однако собеседник выражение воспринял буквально и, обозвав девушку шлюхой, прекратил общение.

Публикация со скриншотом переписки быстро стала вирусной и набрала почти 120 тысяч лайков.

Детская английская песенка про герцога Йоркского:

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