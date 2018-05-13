В России поезд промчался сквозь пламя лесных пожаров: видео

В Сеть "залили" видео, на котором пассажирский железнодорожный состав движется через горящие леса.

Ролик был опубликован пользователями на портале YouTube. По предварительным данным, инцидент произошел неподалеку от Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край, Россия).

В записи видено, как поезд едет по проложенным прямо через лес рельсам. Все вокруг застилает густой дым. Через несколько секунд состав оказывается на опасно близкой дистанции от открытого пламени. Однако машинисту удалось благополучно преодолеть участок леса с горящими деревьями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине произошла ж/д катастрофа с перевозящим зерно поездом.



