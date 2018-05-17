Советы по выбору качественной сантехники от Vseceni.ua

17 мая 2018, 17:05

Именно сантехника во многом определяет комфорт нашего проживания, а потому подбирать качественные варианты нужно особенно внимательно. 

Рассмотрим некоторые рекомендации, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Полезные советы по выбору смесителя

Наиболее часто требуется замена именно смесителей, ведь именно они чаще всего выходят из строя. Обычно в каждом доме есть сразу несколько смесителей – на кухне и в ванной комнате. В связи с этим рассмотрим несколько рекомендаций по выбору подходящих моделей:

- лучше всего приобретать смесители, сделанные из латуни. Это прочный и надежный материал, который сможет прослужить вам достаточно долго, даже в условиях активного использования;

- в дорогие модели изначально заложен более длительный срок службы, так что если вы не готовы заниматься заменой буквально каждый год, не стоит слишком экономить;

- обращайте внимание на покрытие крана. Оно может быть глянцевым или матовым. Первый вариант обычно смотрится эффектнее, но в уходе несколько сложнее, ведь на поверхности будут оставаться высохшие капли воды;

- обращайте внимание на производителя. Далеко не всегда китайская продукция некачественная, так что такой вариант также можно рассматривать, хотя все же надежнее будет рассматривать продукцию европейских компаний.

Полезные советы по выбору ванной и унитаза

Обычно срок службы унитазов и ванных достаточно большой, и при бережном обращении сантехника прослужит вам достаточно долго. Но, тем не менее, производители рекомендуют регулярно производить замену каждые 7-10 лет. Рассмотрим некоторые критерии выбора унитазов:

- материал изготовления. Сейчас в продаже можно найти не только фаянсовые модели, но и фарфоровые, стеклянные, пластиковые, из натурального камня. Здесь нужно ориентироваться по собственным предпочтениям и условиям эксплуатации;

- высота унитаза – сидеть на нем должно быть комфортно;

- конструкция. Существуют три варианта: подвесные, напольные и приставные напольные. Наиболее привлекательным и современным вариантом считается подвесной унитаз, который, тем не менее, относительно сложно монтируется;

- обратите внимание на тип смыва. Он может быть прямой и обратный. При чем обратный предпочтительнее, так как смывание осуществляется более качественно.

Что же касается выбора ванной, то выбирают исходя из размера, объема и материала. И если по двум первым пунктам ориентироваться нужно по своим потребностям и предпочтениям, то касательно материалов нужно учесть некоторые рекомендации:

- чугунные – долговечный и надежный вариант, отличающийся большим весом;

- акриловые – имеют небольшой вес и невысокую стоимость, но требуют к себе более бережного обращения;

- стальные – средний по весу и прочности вариант. В процессе выбора очень важно обращать внимание на толщину использованной стали.

Приняв во внимание все эти рекомендации, вы сможете подобрать идеальные для себя варианты и сравнить цены на прайс агрегаторе "Все цены Украины" по ссылке https://vseceni.ua/remont/, чтобы затем выгодно приобрести лучшую для себя сантехнику.

 

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