Самый пирсингованный человек в мире заглянул на киевский фестиваль тату: видео

На фестивале тату в Киеве делают татуировки и показывают самые удачные рисунки. Киевляне просят изображать как сказочные образы, так и вполне реальных персонажей.

Организаторы обещают более тысячи новых крутых рисунков на теле, сообщает ТСН.

"В первую очередь, это искусство. Для мастера я — как полотно", — считает Константин, который пришел за рисунком на свою ногу. Мастера не скрывают, что процедура длительная и болезненная, но иначе нельзя. "Ни себя, ни друзей не жалею", — признается один из создателей татуировок. Рядом четвертый час мучается Игорь ради черепа с шахматами на икре, а вот Владимир хочет иметь на ноге фото жены Татьяны. "Говорю, по жизни ты у меня живешь на шее, будешь знать место", — шутит он.

Для смельчаков есть своеобразная лотерея: засовываешь руку в окошечко и ждешь, что же тебе там набьют. Мастер выбивает анонимной клиентке проститутку, а на вопрос, не бывает ли потом претензий, признается, что общения с носителями своих рисунков избегает. "Мы выходим через черный вход, чтобы они нас не видели", — рассказал он.

Больше всего внимания на фестивале досталось мужчине в кортеньких шортах и топе — у него 481 пирсинг. 58-летний Рольф Бухгольц утверждает, что железо ему не мешает, даже несмотря вставленные в пальцы магниты. Переводчица Валерия рассказывает о рогах своего подопечного — он обзаводился ими постепенно.

Как показывает практика, не все тату бывают удачными, поэтому такие на фестивале удаляют. Чаще всего клиенты хотят избавиться от ошибок молодости, тату времен службы в армии или нахождения в местах лишения свободы, просто некачественных рисунков. "Это какой-то вид кошки. Хотела ягуара, а вышла смесь бульдога с носорогом. И место неудачное", — объясняет Анастасия. Мастера напоминают, что забивать тело нужно с умом, ведь свести тату по меньшей мере впятеро дороже, да и процедура намного длительнее.

Справка: Рольф Бухгольц — немец, известный как обладатель самого большого количества пирсинга в мире.

На теле немца, которого прозвали "Железный Рольф", в общей сложности 481 прокол, десятки подкожных имплантов, сплит языка, шрамирование на лице, татуировки на глазных яблоках, имплантированные магниты в кончиках пальцев. В дальнейшем Рольф планирует выточить себе клыки. Он был признан самым пирсингованным человеком в мире, о чем имеется соответствующая запись в Книге рекордов Гиннесса.

Напомним, ранее сообщалось, что фанат украсил пятую точку тату с лицом звезды "Арсенала".