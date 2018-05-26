Праздник Троицы-2018: как празднуют

На 50-й день после Пасхи отмечается Пятидесятница, более известная в народе как Троица.

В 2018 году все православные, в том числе и в Украине с Россией, будут отмечать этот праздник завтра, 27 мая.

Праздновать Троицу на Руси стали лишь через 300 лет после крещения князем Владимиром, однако с тех пор этот праздник стал весьма почитаем и любим украинцами. Подробное о том, что означает праздник Троица и его истории, ранее читателям "Главреда" рассказал митрополит Павел.

Что нужно делать на Троицу

К Троице дома и храмы украшают ветками различных деревьев, травой, цветами. Эти молодые растения символизируют процветание, богатство и продолжение жизни.

На Троицу нужно всей семьей сходить в церковь на службу. При этом в этот день ничего нельзя просить у Святого Духа, а лишь благодарить его за то, что он является спасителем и верным защитником людских душ.

После посещения храма дома устраивается праздничный обед. Троица не выпадает на пост, поэтому стол накрывают сытным и богатым.

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В Украине (как, впрочем, и в России) дома и храмы к Троице принято украшать ветками деревьев, цветами и так называемых "слезных" трав. "Слезными" их в народе прозвали за то, что такие травы заранее оплакивали специально, при этом слезы символизировали дождь. Таким вот нехитрым образом люди просили у Бога и природы лета без засухи и, соответственно, хорошего урожая. Так что ничего удивительного, что эти молодые растения символизируют процветание, богатство и продолжение жизни.

На саму Троицу нужно всей семьей ходят на службу в храм. При этом в этот день ничего нельзя просить у Святого Духа – его лишь благодарят за спасение и защиту людских душ.

После посещения храма устраивают дома праздничный обед – сытный и богатый. Если от троицкого каравая оставались сухари, то их хранили до свадьбы, добавляя затем в свадебный пирог – чтобы молодожены жили в любви и счастье.

Также в день Святого Духа есть традиция ходить в гости.

Обряды на Троицу

В день Святого Духа принято раздавать нищим всю мелочь, чтобы оградить себя от невзгод и болезней.

У молодежи на Руси также было принято устраивать массовые гуляния на Троицу. Парни и девушки пели песни, водили хороводы, жгли костры и даже гадали.

К примеру, все незамужние девицы на Троицу плели венки. Считалось, что если надеть такой веной на голову приглянувшемуся парню, то быть помолвке.

Гадания на Троицу проходили у водоемов в форме игры. Сплетенные венки бросали в реку. Чей венок уплывет дальше всех, та девушка быстрее всех замуж и выйдет.

А вот купаться или играть свадьбу на Троицу не рекомендуется.

Подробнее о традициях и запретах этого дня читайте в материале "Главреда" Что нужно делать на Троицу-2018 и чего нельзя делать в этот день.

Мы также выяснили, почему на Троицу нельзя купаться и зачем дома и храмы украшают березами.

Троица: приметы

На Троицу хорошей приметой считается сватанье — в старину говорили, что если на Троицу посватаются, а на Покров поженятся, то жить супруги будет долго и счастливо, в любви и согласии.

Собранные на Троицу цветы и травы считаются целебными и способны вылечить любой недуг. Даже роса в этот день обладает особенной силой, которая способна исцелить и придать сил, верили наши предки.

Говорят, что дождь на Троицу — к урожаю, теплой погоде и грибам. А вот жаркая погода считается плохой приметой — значит, все лето будет засушливым.