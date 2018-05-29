"Где чья голова?": в сети спорят о фото с оптической иллюзией

В сети набирает популярность фотография, на которой непонятно, кому из героев фото какая голова принадлежит.

Впервые снимок в своем Twitter опубликовал пользователем @Boom_likean808. Он написал, что "сначала подумал, будто он [мужчина] носит каблуки".

При первом взгляде действительно создается впечатление, что фигура в женской джинсовой куртке и на каблуках заканчивается мужской головой и обнимает женщину в клетчатой рубашке с довольно крупными руками.

Впрочем, если присмотреться, то становится понятно, что это просто оптическая иллюзия: голова девушки закрывает шею мужчины – отсюда и казус. Создается впечатление, что шея слишком длинная и принадлежит другому телу.

Пользователи Twitter тут же сделали несколько похожих снимков, чтобы наглядно продемонстрировать, в чем подвох.

Ранее в соцсетях обсуждали новый оптический обман с двумя собаками. Через два года после спора насчет цвета платья интернет-пользователи нашли себе новый фотоповод для обсуждения.