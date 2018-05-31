В Луцке пьяная женщина-водитель покусала копов, фото

В Луцке Волынской области патрульные полицейские остановили иномарку, за рулем оказалась пьяная женщина, она покусала двух правоохранителей.

Инцидент произошел в ночь на среду, 30 мая, на ул. Героев УПА, сообщает "Волинь24" со ссылкой на корреспондента.

"… женщина была в неадекватном состоянии — цеплялась к полицейским, била и кусала их. Также бросалась и на самообороновцев, которые прибыли на помощь", — отметило издание.

По его данным, на злоумышленницу составили протокол за пьяное вождение и доставили ее в полицейское отделение для составления протокола о злостном неповиновении. "… за час до этого инцидента на той же машине был задержан ее муж за пьяное вождение", — говорится в материале.

Напомним, вечером 27 мая в Луцке мужчина избил сотрудницу патрульной полиции, ударил ее головой о стену. Злоумышленника задержали, пострадавшая попала в больницу. Узнать больше о случившемся можно здесь.