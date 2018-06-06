Нападение ворон. В Киеве птицы пробили женщине голову

Во вторник, 5 июня, в Голосеевском районе Киева вороны нападали на людей, пробили женщине голову.

Инцидент произошел на проспекте Науки, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"… во дворе, летают вороны, нападают на людей. Пробили женщине голову. Скорая приехала осматривают рану", — отметило издание.

Напомним, вечером 15 мая в Киеве на проспекте Юрия Гагарина иномарка снесла дорожный знак и оградительные столбики, после чего вылетела на зеленую зону. Водитель авто утверждал, что виновником аварии является его кот.