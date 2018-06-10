10 июня: как мужчинам защититься от импотенции, а беременным – обеспечить себе легкие роды

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники легкой промышленности.
10 июня свой профессиональный праздник отмечают работники легкой промышленности Украины.
Этот праздник проходит ежегодно во второе воскресенье июня.
А Google объявил этот день Днем садовых гномов.
В народе 10 июня чтят Никиту Гусятника, который считался стражем гусят, а не взрослых птиц, оберегая их от хищников крылатых и земных.
Второе название этого дня — Полудницы, в честь особых духов. Внешне они как обычные женщины – красивые и статные. Но в народе считалось, что мужчинам они приносят импотенцию, лишая тех мужской силы. Заметив жарким днем в поле полудницу, полагалось зажмуриться и сказать: "Господи, спаси меня от соблазна". При этом сердить этих духов также было нельзя, иначе они могли, рассердившись, высушить поля.
Беременные же женщины в этот день специально ходили в поле — чтобы ребенок обрел крепость, какой обладает молодой колос. В народе верили, что родить на хлебной ниве — к легким родам и к здоровому ребенку.
Главная примета дня: если на Никиту стоит теплая безветренная погода, то к осени будет хороший урожай. Подробнее о погоде в Украине 10 июня читайте здесь.
10 июня: главные исторические события
В 978 году Князь Владимир взошел на киевский престол.
В 1793 году во Франции открылся первый в мире зоопарк.
В 1909 году впервые в мире был использован сигнал бедствия SOS.
В 1935 году было создано общество анонимных алкоголиков.
В 1936 году – день рождения киностудии "Союзмультфильм".
В 1943 году в США запатентовали шариковую ручку.
В 2003 году в Америке был запущен первый марсоход "Spirit".
10 июня: в этот день родились
В 1895 году – первая темнокожая киноактриса, получившая премию "Оскар" Хэтти Макдэниел.
В 1929 году – Людмила Зыкина, советская певица.
В 1930 году – Илья Глазунов, известный советский художник.
10 июня: в этот день умерли
В 323 году до н. э. – древнегреческий военачальник и полководец Александр Македонский.
В 1858 году – Роберт Броун, английский ботаник, открывший броуновское движение.
В 1882 году – русский художник Василий Перов.
В 1959 году – советский детский писатель Виталий Бианки.
В 2004 году – американский блюзмен, джазмен и пианист Рэй Чарльз.
В 2008 году – известный киргизский писатель Чингиз Айтматов.
В 2015 году – украинский актер театра и кино Георгий Дрозд.
Именины 10 июня
Сегодня именины отмечает Елена. А среди парней – Василий, Дмитрий, Захар и Игнат. Также сегодняшние именинники – Никита, Николай, Макар, Павел, Петр.