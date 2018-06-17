Поздравления с Днем медика-2018 короткие и в анимационных открытках

Ежегодно День медика в Украине отмечается в третье воскресенье июня. В 2018 году он отмечается 17 июня.

"Главред" собрал идеи коротких поздравлений для друзей и коллег-медиков в прозе и стихах.

Поздравления с Днем медика в прозе короткие

Поздравляю с Днём медика и желаю быть самым счастливым человеком безо всяких таблеток, витамин и наркозов, желаю оставаться настоящим профи медицинского дела.

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В День медика хочу пожелать славно трудиться во благо здоровой нации и счастливо жить во имя любви.

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С Днём медика. Желаю светлых надежд, как твой белоснежный халат, желаю крепкого и чистого счастья, как ничем неразбавленный спирт.

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В День медика от всего сердца хочу пожелать умело побеждать любые хвори, уверенно покорять просторы новых успехов, ощущая истинное счастье идти по жизни.

Поздравления с Днем медика прикольные

Желаю, чтобы в медицине

Тебя все время ждал успех!

Пускай отыщутся вакцины,

Чтоб от болезней лечить всех!

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С Днём медицинского работника!

Пусть здоровее станут льготники,

Старушки бегать пусть начнут,

Забыв в больницу к вам маршрут.

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Желаю быть врачом отличным,

Всегда знать клятву Гиппократа,

И зарабатывать прилично,

Чтоб жить роскошно и богато!

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Ты не боишься крови, ран,

Ведь, знай, ты доктор настоящий!

Тебе желаю, чтоб в карман

К тебе шли денежки почаще!

Поздравления с Днем медика коллегам и поздравление коллективу с Днем медицинского работника

Пускай растет ваша зарплата,

Ведь доктора вы хоть куда!

И будет в жизни все, что надо,

Чтоб счастье ждало вас всегда!

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В День медика желаю

Вам всяческих заслуг:

К зарплате прибавленья,

Чтоб классным был досуг.

Хороших пациентов,

И много комплиментов,

Отваги, смелости, друзья

Без медиков никак нельзя!

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Поздравляем Вас с праздником — Днем медицинского работника! Желаем Вам вдохновения, улыбок и отличного настроения. Пусть вся Ваша жизнь будет как солнечный цветок. Желаем Вам развития и карьеры!

Еще больше поздравлений читайте в нашем материале Поздравления с Днем медика на словах и в картинках.