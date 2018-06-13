Вышел трейлер фейкового фильма про встречу Трампа и Ким Чен Ына. Трамп счастлив. СМИ смеются

На своей странице в Facebook Белый дом выложил трейлер несуществующего фильма про встречу глав США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Называется он "История одной возможности". Его финальный слоган – "Будущее ждет, чтобы мы его написали".

Ролик набрал уже более 3,5 млн просмотров. Причем первыми его успели посмотреть журналисты на саммите США и КНДР в Сингапуре 12 июня.

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Производством трейлера якобы занималась на самом деле несуществующая студия Destiny Pictures.

При этом в ролике отмечается, что из 7 млрд человек на Земле изменить ход истории способны только единицы.

"Новая история. Новое начало. Два лидера. Одна. Могут быть только два результата. Один — вернуться назад. Второй — двигаться вперед. Новый мир может начаться сегодня", – звучит в трейлере.

Сам Трамп роликом остался очень доволен. По его словам, ближе к концу встречи он показал видео Ким Чен Ыну, и тому оно также понравилось.

А вот американские СМИ "креатив" администрации Трампа высмеяли. В частности, газета The New York Times выпустила свой, "улучшенный", трейлер.

"Многие говорят, что эта встреча может быть заявкой на Нобелевскую премию мира. The New York Times говорит: "Вот дерьмо, поверить невозможно, что это произошло на самом деле!"" — говорится в их трейлере.

По мнению издания, попытки Трампа противостоять ядерной угрозе "эпической нарезкой из стоковых видео" – смехотворны и нелепы. При этом журналисты напомнили, что США уже пошли на ряд уступок Северной Корее — хотя сам Ким Чен Ын еще ничего толком не сделал взамен.

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