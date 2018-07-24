Премьер Британии Мэй рассказала об увлечениях для отдыха от "стрессовой работы"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем любит заниматься в свободное от "наиболее стрессовой работы в мире" время.

"Есть несколько вещей, которыми я занимаюсь: я люблю гулять, когда у нас получается взять выходной, мы выходим на прогулку. Я люблю готовить, к тому же приготовление приносит пользу – пищу можно съесть", - отметила Мэй во время встречи с журналистами и работниками фабрики в Ньюкасле, сообщает SkyNews.

По словам премьера, у нее дома хранятся около 150 экземпляров кулинарных книг. Кроме этого, политик добавила, что любит смотреть сериал "Морская полиция".

Добавим, что во время ответа на этот вопрос, Мэй назвала свою работу "самой стрессовой в мире".

Напомним, в ходе визита президента США Дональда Трампа в Лондон, глава Белого дома позволил себе нарушить деловой этикет в отношении премьера Великобритании Терезы Мэй.