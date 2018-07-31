Уже на этой неделе отмечается День Ильи-2018.

Праздник установлен в честь Ильи-пророка, однако он скорее народный, и связано с ним немало примет и обычаев.

Какого числа Илья-пророк?

По новому стилю отмечают Ильин день 2 августа (по старому – 20 июля).

Ильин день: почему нельзя купаться

В старину люди верили, что после Ильи купаться уже нельзя. Была даже поговорка: "Илья в воду пописал" – которая прямо намекала на непривлекательность водоемов после 2 августа.

У возникновения такого запрета есть несколько версий.

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Религиозная. Согласно легенде, когда на колеснице пророк Илья возносился на небо, то с копыта одной из лошадей, везущих повозку, упала подкова – и прямо в воду. Соприкоснувшись с водной гладью, подковы выстудила всю воду в водоеме. И если купаться в такой холодной воде – то можно простудиться.

Нам, конечно, в современных метеоусловиях, это не грозит: в августе в Украине следует ожидать дневную температуру около +30 градусов.

Люди, которые в этот день купаются в водоемах, могут простудиться.

Мифическая. По поверью, в ночь на 2 августа нечистая сила устраивает массовые посиделки у водоемов. И лучшее развлечение для них, само собой, утопить наивного человечишку, забредшего к воде в этот недобрый час.

Научная. В наших широтах примерно с этого времени и начинает "цвести" вода: колонии микроскопических водорослей, разглядеть которые невооруженным глазом фактически невозможно, достигают критической массы – и начинают разлагаться. При этом водоросли выделяют пигмент, который и "окрашивает" воду, заодно отвечая и за характерный запашок, который появляется у такой воды. Относится это к стоячим водоемам.

Стоит отметить, что рыбы в такой воде умирают. Даже животные и птицы после такого водопоя могут погибнуть.

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Что касается человека, то купание в зацветшей воде с высокой долей вероятности может обернуться для него кожными заболеваниями и болезнями системы пищеварения (если наглотаться такой воды, пока плаваешь или ныряешь). Отрицательное влияние такое купание оказывает и на сердечно-сосудистую и иммунную системы, а также работу печени и других человеческих органов.

Неудивительно, что, столкнувшись с такими последствиями в прежние годы, люди предпочли наложить запрет на купание в водоемах в этот период года.