Черная пятница 2025: когда начнется и как не попасться на уловки продавцов

Сезон главных скидок года уже не за горами — Black Friday 2025 стартует в полночь 28 ноября. Этот день стал символом глобального шопинга, когда миллионы покупателей по всему миру охотятся за лучшими предложениями.
откуда взялась традиция "черной пятницы" и стоит ли верить громким обещаниям "до –70%".
Откуда взялась "Черная пятница"
История Black Friday берет начало в США в 1950-х годах, в Филадельфии. После Дня благодарения, который празднуют в последний четверг ноября, торговцы решили поощрить покупателей — и запустили масштабные скидки, чтобы открыть сезон праздничных покупок.
Традиция быстро прижилась: уже в 1960-х годах распродажи распространились по другим городам, а к 1990-м — добрались до Канады, Великобритании, Австралии, а позже и до Украины.
Название "черная" связано вовсе не с мраком или хаосом — в бухгалтерских отчетах прибыль обозначали черным цветом, и именно в этот день банки и магазины зарабатывали больше всего за год.
Как продавцы манипулируют скидками
Сегодня не все скидки так честны, как кажутся. Многие магазины заранее поднимают цены, чтобы затем якобы снизить их на 40–50%. Иногда в продаже появляются новые товары с завышенной стартовой ценой, которые позже показывают как "уцененные".
Тем не менее, настоящие скидки тоже бывают. Крупные сети нередко используют Black Friday для распродажи старых коллекций и техники, а также для привлечения новых клиентов. Поэтому, если вы видите хорошие предложения от известных брендов — они вполне могут быть реальными.
Кому выгодна "Черная пятница"
Для крупных продавцов электроники и товаров для дома "Черная пятница" — это шанс освободить склады и увеличить оборот. А вот небольшие магазины оказываются в ловушке: маленькие скидки не привлекают покупателей, а большие ведут к убыткам.
В Украине интерес к распродажам тоже изменился. В 2022 году, на фоне блекаутов, люди искали не смартфоны и телевизоры, а генераторы, павербанки, батарейки, пледы и свечи. В 2025 году спрос снова растет — но чаще покупатели берут "на эмоциях", не всегда осознавая, нужен ли им товар.
Как не стать жертвой маркетинга
Составьте список покупок. Укажите примерную стоимость и максимальную сумму, которую готовы потратить.
Сравните цены в нескольких магазинах заранее — это поможет понять, настоящая ли скидка.
Не ведитесь на таймеры и "ограниченные" акции. Часто это просто психологический трюк.
Проверяйте отзывы и рейтинг продавца. Особенно при покупках онлайн.
Используйте кэшбэк-сервисы и промокоды. Это поможет сэкономить дополнительно.
