Италия принимает украинских беженцев – как добраться и найти жилье

Статус беженца в Италии для украинцев 2022 / depositphotos.com/

Солнечная Италия, как и другие страны Евросоюза, принимает украинских беженцев по программе временной защиты. На данный момент в стране больше 60 тысяч переселенцев из Украины.

О том, как помогает украинским семьям Франция, читайте в материале: Франция принимает беженцев из Украины: правила въезда в страну, на что можно рассчитывать.

Как попасть в Италию

В страну можно попасть на любом виде транспорта, который наиболее вам доступен. Поезда из Варшавы курсируют в Рим и Милан. Подробный маршрут поездки помогут составить волонтеры на вокзале.

Важно: не садитесь в машину одни или с ребенком к незнакомым людям, которые могут предлагать помощь. Участились случаи торговли людьми, поэтому обращайтесь только в палатки волонтеров, которые предоставят всю необходимую помощь.

Правила въезда в Италию для беженцев 2022

Въезд в Италию возможен при наличии действующего загранпаспорта. Если срок действия паспорта закончился, необходимо обращаться в Посольство Украины в Риме (+393519886823 Roma, via Monte Pramaggiore, 13) или в Консульства в Милане (+393487254038 Milano, via Ludovico di Breme, 11) или Неаполе (+393277364822 Napoli, via G.Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int.5-6).

По приезду в страну, в зависимости от региона, куда вы прибываете, необходимо заполнить форму посольства или консульства Украины в Италии.

Форма для регионов Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia;

Форма для регионов Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle D’Aosta, Veneto.

Для регионов Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise – заполните форму.

В течении 48 часов по приезду необходимо сдать тест на COVID-19. Это нужно делать в ближайшем отделении санитарной службы.

Важно: в отделении санитарной службы нужно получать и код STP или карту SSR для детей и беременных. Это откроет доступ к медицинским услугам.

В течение 8 дней после приезда нужно уведомить местные органы Италии о нахождении на территории страны и подписать декларацию о пристутствии (dichiarazione di presenza). Для этого нужно обращаться в отделение полиции по месту нахождения.

Как найти жилье в Италии

В Риме для поиска жилья необходимо обращаться на горячую линию 800938873 или написать на emergenza.ucraina@comune.roma.it.

Также можно обращаться в отделения префекртуры в городе, в котором вы находитесь.

Посмотреть доступное жилье можно на сайтах, которые помогают переселенцам найти квартиру по всему миру:

Прихисток;

EU4UA;

Ukraine Shelter;

Shelter for Ukraine.

Телеграм-канал Украинцы в Италии – тут можно найти интересующую информацию по проживанию, оформлению статуса временной защиты, социальной и медицинской помощи.

