Италия принимает украинских беженцев – как добраться и найти жилье

Что нужно сделать сразу по прибытии в страну.
Солнечная Италия, как и другие страны Евросоюза, принимает украинских беженцев по программе временной защиты. На данный момент в стране больше 60 тысяч переселенцев из Украины.
О том, как помогает украинским семьям Франция, читайте в материале: Франция принимает беженцев из Украины: правила въезда в страну, на что можно рассчитывать.
Как попасть в Италию
В страну можно попасть на любом виде транспорта, который наиболее вам доступен. Поезда из Варшавы курсируют в Рим и Милан. Подробный маршрут поездки помогут составить волонтеры на вокзале.
Важно: не садитесь в машину одни или с ребенком к незнакомым людям, которые могут предлагать помощь. Участились случаи торговли людьми, поэтому обращайтесь только в палатки волонтеров, которые предоставят всю необходимую помощь.
Правила въезда в Италию для беженцев 2022
Въезд в Италию возможен при наличии действующего загранпаспорта. Если срок действия паспорта закончился, необходимо обращаться в Посольство Украины в Риме (+393519886823 Roma, via Monte Pramaggiore, 13) или в Консульства в Милане (+393487254038 Milano, via Ludovico di Breme, 11) или Неаполе (+393277364822 Napoli, via G.Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int.5-6).
По приезду в страну, в зависимости от региона, куда вы прибываете, необходимо заполнить форму посольства или консульства Украины в Италии.
Форма для регионов Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia;
Форма для регионов Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle D’Aosta, Veneto.
Для регионов Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise – заполните форму.
В течении 48 часов по приезду необходимо сдать тест на COVID-19. Это нужно делать в ближайшем отделении санитарной службы.
Важно: в отделении санитарной службы нужно получать и код STP или карту SSR для детей и беременных. Это откроет доступ к медицинским услугам.
В течение 8 дней после приезда нужно уведомить местные органы Италии о нахождении на территории страны и подписать декларацию о пристутствии (dichiarazione di presenza). Для этого нужно обращаться в отделение полиции по месту нахождения.
Как найти жилье в Италии
В Риме для поиска жилья необходимо обращаться на горячую линию 800938873 или написать на emergenza.ucraina@comune.roma.it.
Также можно обращаться в отделения префекртуры в городе, в котором вы находитесь.
Посмотреть доступное жилье можно на сайтах, которые помогают переселенцам найти квартиру по всему миру:
Телеграм-канал Украинцы в Италии – тут можно найти интересующую информацию по проживанию, оформлению статуса временной защиты, социальной и медицинской помощи.
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