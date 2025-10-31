Из чего на самом деле делают жевательные резинки - что скрывают производители

Жвачка кажется привычной мелочью, но ее состав и происхождение скрывают немало неожиданных фактов и даже потенциальных опасностей, указывает Грубич.

Жевательнаярезинка, знакомая всем с детства, имеет куда более интересную и даже немного тревожную историю, чем кажется на первый взгляд. Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, из чего на самом деле изготавливают современные жвачки, как они появились и почему стоит внимательно читать этикетку перед покупкой.

Главред выяснил, что внутри жевательной резинки.

История жевательной резинки: от смолы до фабричных батончиков

"Прообраз жвачки появился уже пять тысяч лет назад, потому что тогда уже люди начали жевать", - рассказывает Константин Грубич.

Археологи, по его словам, нашли на севере Европы березовую смолу с отпечатками человеческих зубов - самую древнюю "жевательную резинку" в мире.

Первую современную резинку сделал американский предприниматель Джон Куртис в 1848 году из смолы хвойных деревьев, покрытой сахарной пудрой для более приятного вкуса.

А уже в 1869 году стоматолог Уильям Семпл запатентовал резинку как гигиеническое средство для очистки рта.

"Во время Второй мировой войны жвачка входила в пайки американских солдат. Они пытались снимать стресс после контузий, жуя резинку", - добавляет Грубич.

Именно тогда она и попала в Европу, а впоследствии - в каждый магазин мира.

Что на самом деле внутри жевательной резинки

"Обратим внимание на этикетку и там мы прочитаем, что здесь есть: подсластители - это сорбит, аспартам, ксилит, ароматизаторы, красители и резиновая основа", - отмечает журналист.

Некоторые компоненты могут быть опасными.

"Аспартам может вызвать побочные реакции у людей с фенилкетонурией, а чрезмерное употребление сорбита - проблемы с пищеварением", - предупреждает Грубич.

Особенно осторожными следует быть с красителями типа Е-171 (титановый диоксид), который считается потенциально вредным.

Как жвачка влияет на организм

"Главный вред от резинки - это сахар. Он создает прекрасную среду для бактерий, которые могут вызвать воспаление и разрушение зубов. Поэтому лучше выбирать жевательные резинки без сахара", - отмечает диетолог Елена Зинченко.

Однако, по словам эксперта, умеренное употребление жевательной резинки может быть даже полезным.

"Стоматологи и психологи рекомендуют жевать резинку после еды, не более пяти минут. Это способствует слюноотделению, уменьшает зубной налет и нейтрализует кислоту после еды", - объясняет Зинченко.

Мифы о жевательной резинке: правда и выдумки

Грубич развеивает популярный миф.

"Есть такой миф, что если проглотить резинку, то она будет в желудке до семи лет. Ничего подобного! Она не переваривается, но выходит естественным путем", - говорится в видео.

В то же время журналист отмечает, что жевательная резинка - не еда, а скорее гигиеническое средство. Ее нужно жевать после еды и недолго.

Натуральная альтернатива жвачке

"Если выбирать между жвачкой и вот этим набором прекрасных фруктов, то все же совет - выбирайте фрукты, яблоки, клетчатку. Это прекрасная альтернатива резиновой жвачке", - советует Грубич.

