Из чего на самом деле делают жевательные резинки - что скрывают производители

О чем идет речь в материале:
- Из чего делают жевательную резинку
- Какой состав жевательной резинки
- Какая польза и вред жевательной резинки
Жевательнаярезинка, знакомая всем с детства, имеет куда более интересную и даже немного тревожную историю, чем кажется на первый взгляд. Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, из чего на самом деле изготавливают современные жвачки, как они появились и почему стоит внимательно читать этикетку перед покупкой.
Главред выяснил, что внутри жевательной резинки.
История жевательной резинки: от смолы до фабричных батончиков
"Прообраз жвачки появился уже пять тысяч лет назад, потому что тогда уже люди начали жевать", - рассказывает Константин Грубич.
Археологи, по его словам, нашли на севере Европы березовую смолу с отпечатками человеческих зубов - самую древнюю "жевательную резинку" в мире.
Первую современную резинку сделал американский предприниматель Джон Куртис в 1848 году из смолы хвойных деревьев, покрытой сахарной пудрой для более приятного вкуса.
А уже в 1869 году стоматолог Уильям Семпл запатентовал резинку как гигиеническое средство для очистки рта.
"Во время Второй мировой войны жвачка входила в пайки американских солдат. Они пытались снимать стресс после контузий, жуя резинку", - добавляет Грубич.
Именно тогда она и попала в Европу, а впоследствии - в каждый магазин мира.
Что на самом деле внутри жевательной резинки
"Обратим внимание на этикетку и там мы прочитаем, что здесь есть: подсластители - это сорбит, аспартам, ксилит, ароматизаторы, красители и резиновая основа", - отмечает журналист.
Смотрите видео о составе жвачки:
Некоторые компоненты могут быть опасными.
"Аспартам может вызвать побочные реакции у людей с фенилкетонурией, а чрезмерное употребление сорбита - проблемы с пищеварением", - предупреждает Грубич.
Особенно осторожными следует быть с красителями типа Е-171 (титановый диоксид), который считается потенциально вредным.
Как жвачка влияет на организм
"Главный вред от резинки - это сахар. Он создает прекрасную среду для бактерий, которые могут вызвать воспаление и разрушение зубов. Поэтому лучше выбирать жевательные резинки без сахара", - отмечает диетолог Елена Зинченко.
Однако, по словам эксперта, умеренное употребление жевательной резинки может быть даже полезным.
"Стоматологи и психологи рекомендуют жевать резинку после еды, не более пяти минут. Это способствует слюноотделению, уменьшает зубной налет и нейтрализует кислоту после еды", - объясняет Зинченко.
Мифы о жевательной резинке: правда и выдумки
Грубич развеивает популярный миф.
"Есть такой миф, что если проглотить резинку, то она будет в желудке до семи лет. Ничего подобного! Она не переваривается, но выходит естественным путем", - говорится в видео.
В то же время журналист отмечает, что жевательная резинка - не еда, а скорее гигиеническое средство. Ее нужно жевать после еды и недолго.
Натуральная альтернатива жвачке
"Если выбирать между жвачкой и вот этим набором прекрасных фруктов, то все же совет - выбирайте фрукты, яблоки, клетчатку. Это прекрасная альтернатива резиновой жвачке", - советует Грубич.
Вам также может быть интересно:
- Чтобы не "лезли" к соседям - на каком расстоянии от забора законно сажать деревья
- Штраф на миллионы гривен: за что украинцы за рубежом могут "влететь в копеечку"
- Штраф 7 тысяч евро: почему в Германии наказывают за TikTok и авто под домом
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред