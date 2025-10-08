Как удалить застывший суперклей: простой, но забытый способ

Если вы не знаете, чем вывести суперклей с поверхности, можете попробовать применить на практике против пятен димексид.

Как смыть суперклей с поверхностей быстро и эффективно / Скриншот YouTube

Главное:

Суперклей можно растворить димексидом

Димексид подходит для удаления клея со множества поверхностей

Каждый хозяин знает, что суперклей – незаменимый помощник, который позволяет соединить множество деталей. Однако его легко можно пролить на поверхность и тяжело оттереть. В таких случаях возникает вопрос, как можно смыть суперклей. Мы расскажем об одном из способов.

Автор YouTube-канала Видео хит опубликовал видеозапись, в которой объяснил, что нужно сделать для того, чтобы смыть суперклей.

Что может растворить суперклей

Понадобится димексид

Димексид – жидкое лекарственное средство, диметилсульфоксид, который отпускается в аптеках без рецепта. Его можно применять для удаления засохшего суперклея. Действующее вещество вступает в химическую реакцию с клеем и позволяет его расщеплять.

Как удалить клей при помощи димексида

Нужно взять ватный диск или марлю и смягчить их димексидом. Средство наносится на пятно суперклея, после чего место нужно потереть мягкими движениями. Далее – подождать пару минут, чтобы клей начал растворяться.

Если следы клея все еще остаются, нужно повторно добавить димексид на пятно.

После проведения процедуры место нужно протереть мягкой тканью.

В каких случаях Димексид будет эффективен

Средство подходит для очистки пластика, металла, стекла, ткани и многих других поверхностей. Нужно протестировать димексид на незаметном участке, чтобы перестраховаться от возможных повреждений.

Кратко: что такое суперклей Суперклей – прочный клеевой состав на основе цианакрилата. Такой клей можно использовать даже в сырой среде, поскольку он не боится перепадов температуры и губительного влияния окружающей среды, пишет 100idey.

