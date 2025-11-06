Укр
Меньше воробья в 6 раз и летает как бабочка: в Ивано-Франковске заметили украинскую колибри

Анна Ярославская
6 ноября 2025, 11:07
Самая миниатюрная птица Европы оказалась в парке Шевченко в Ивано-Франковске — и её удалось сфотографировать.
Желтоголовый королек
​ Желтоголовый королек весит 4-8 граммов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/bsbr.eco, Википедия ​

Вы узнаете:

  • Какие виды корольков гнездятся в Украине
  • Как выглядят "украинские колибри"

В Ивано-Франковске заметили самую маленькую птицу Украины. Желтоголового королька обнаружили местные жители во время экскурсии по парку Шевченко. Этих птиц называют украинскими "колибри".

Как сообщил Черноморский биосферный заповедник НАН Украины в Facebook, крошечную птичку удалось сфотографировать.

В парке имени Тараса Шевченко в Ивано-Франковске обитают несколько видов синиц, дроздов, вороновых и многие другие птицы. На озерах – утиные, лебеди и гуси.

Во время экскурсии по парку, которую организовала и проводила орнитолог, преподаватель колледжа физвоспитания и биология Наталья Прияткина, горожанам представитель возможность увидеть на расстоянии 2-3 метров наименьшую птицу Украины – желтоголовый королёк.

"Городской парк Ивано-Франковска, кроме того, что очень красивый, уникальный орнитологический оаза. Здесь постоянно находятся несколько видов синиц, дроздов, вороновых и многие другие виды птиц. На припутников уже никто не обращает внимания", – отметили в биосферном заповеднике.

Желтоголовый королек
Желтоголовый королек в парке Шевченко / Фото: facebook.com/bsbr.eco

Как выглядит королёк

Самая маленькая птица в Украине и в Европе - это королек. Родовое название - Regulus (уменьшительная форма латинского слова "rex" (переводится как король) и означает королек или маленький король)).

Существуют два вида корольков - желтоголовый (Regulus regulus) и красноголовый (Regulus ignicapilla).

Корольки очень малы. Длина тела всего 8-11 см, а размах крыльев 15–17 см. Вес птицы – всего 4–8 грамм. Для сравнения – обычный воробей (домашний) весит примерно 25 граммов.

Птицы также известны своим характерным окрасом.

Общий окрас зеленовато-оливковый сверху и сероватый снизу. Самая заметная черта — яркая полоса на темени, обрамленная по бокам черным. У самца полоса желто-оранжевая, у самки – лимонно-желтая.

На крыльях выделяются две светлые поперечные полоски. У птицы шарообразное телосложение, короткий хвост и тонкий клюв. Птица очень подвижная и активная.

Красноголовый королек
Красноголовый королек / Фото: Википедия

Где живет желтоголовый королёк

Красноголовым и желтоголовым королькам для жизни нужны еловые леса. В Украине этих птиц чаще всего можно встретить в Карпатах, рассказала УНИАН львовский орнитолог Анна Кузьо.

Красноголовый королек занесен в Красную книгу. Он гнездится только в Карпатах и в Крыму. А желтоголовый королек гнездится и в других уголках Украины, где есть хвойные леса. Например, на Полесье.

Красноголовый королек в Украине является редким. Ареалом распространения этой птицы является Европа, и на Украину приходится только край территории, на которой эта птица гнездится. На остальной европейской территории королек не является редкой птицей.

Согласно данным мониторинга обычных видов птиц Европы, численность красноголового королька растет, а желтоголового - уменьшается.

Чаще всего корольков в нашей стране можно наблюдать возле елей. Но, когда начинается миграция в конце лета, то встретить этих птиц можно и в кустах среди полей.

Чем отличаются красноголовый и желтоголовый корольки

Красноголовые корольки имеют очень тоненький и писклявый голосок. Некоторые люди их не слышат, поскольку с возрастом у людей ухудшается слух, и они хуже слышат высокие частоты. То есть не все орнитологи и бьордвотчеры почтенного возраста могут слышать красноголового королька. Таким образом, численность этих птиц может быть преуменьшена.

Желтоголовый королек звучит немного иначе - у него не такой высокий голос, и его песня более ритмичная. Поэтому эту птицу легче услышать.

Желтоголовый королёк
Желтоголовый королёк / Фото: Википедия

Почему корольков называют "украинскими колибри"

Когда корольки порхают вокруг ветвей хвойных деревьев, чтобы добыть себе пищу, то, глядя издалека можно подумать, что это бабочка. У этих птиц такой тип полета - они зависают и порхают у края веточек, поэтому их можно спутать с бабочкой. Еще этих птиц можно назвать украинскими "колибри".

Где зимуют корольки

Желтоголовый и красноголовый корольки мигрируют на зимнее время в теплые места и всю зиму выискивает себе пищу среди хвои.

Проблема этой птицы заключается в том, что из-за маленького размера тела у нее быстрый обмен веществ, поэтому ей нужно постоянно есть.

В зимние дни королькам нужно большее количество калорий для того, чтобы поддерживать температуру тела и не замерзнуть.

Орнитологи установили, что зимой корольки более 97% своего времени тратят на то, чтобы найти пищу и поесть. Зимой эта птица съедает от 6 до 7 граммов беспозвоночных, то есть примерно столько, сколько весит сама.

Ранее Главред писал, откуда прилетают аисты в Украину - орнитолог рассказал, где находится ирий.

Если вам интересно, как крылатые могут сидеть на электропроводах в сотни вольт и при этом фактически не испытывать дискомфорта, читайте материал: Знают единицы: почему птицы не умирают на высоковольтных проводах - простое объяснение.

21:10

"Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине

20:48

Потап взялся за старое и сделал ошеломляющее признание

20:29

Состоит из более 2 000 уникальных слов: как звучит самое длинное имя в мире

