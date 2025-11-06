Меньше воробья в 6 раз и летает как бабочка: в Ивано-Франковске заметили украинскую колибри

Вы узнаете:
- Какие виды корольков гнездятся в Украине
- Как выглядят "украинские колибри"
В Ивано-Франковске заметили самую маленькую птицу Украины. Желтоголового королька обнаружили местные жители во время экскурсии по парку Шевченко. Этих птиц называют украинскими "колибри".
Как сообщил Черноморский биосферный заповедник НАН Украины в Facebook, крошечную птичку удалось сфотографировать.
В парке имени Тараса Шевченко в Ивано-Франковске обитают несколько видов синиц, дроздов, вороновых и многие другие птицы. На озерах – утиные, лебеди и гуси.
Во время экскурсии по парку, которую организовала и проводила орнитолог, преподаватель колледжа физвоспитания и биология Наталья Прияткина, горожанам представитель возможность увидеть на расстоянии 2-3 метров наименьшую птицу Украины – желтоголовый королёк.
"Городской парк Ивано-Франковска, кроме того, что очень красивый, уникальный орнитологический оаза. Здесь постоянно находятся несколько видов синиц, дроздов, вороновых и многие другие виды птиц. На припутников уже никто не обращает внимания", – отметили в биосферном заповеднике.
Как выглядит королёк
Самая маленькая птица в Украине и в Европе - это королек. Родовое название - Regulus (уменьшительная форма латинского слова "rex" (переводится как король) и означает королек или маленький король)).
Существуют два вида корольков - желтоголовый (Regulus regulus) и красноголовый (Regulus ignicapilla).
Корольки очень малы. Длина тела всего 8-11 см, а размах крыльев 15–17 см. Вес птицы – всего 4–8 грамм. Для сравнения – обычный воробей (домашний) весит примерно 25 граммов.
Птицы также известны своим характерным окрасом.
Общий окрас зеленовато-оливковый сверху и сероватый снизу. Самая заметная черта — яркая полоса на темени, обрамленная по бокам черным. У самца полоса желто-оранжевая, у самки – лимонно-желтая.
На крыльях выделяются две светлые поперечные полоски. У птицы шарообразное телосложение, короткий хвост и тонкий клюв. Птица очень подвижная и активная.
Где живет желтоголовый королёк
Красноголовым и желтоголовым королькам для жизни нужны еловые леса. В Украине этих птиц чаще всего можно встретить в Карпатах, рассказала УНИАН львовский орнитолог Анна Кузьо.
Красноголовый королек занесен в Красную книгу. Он гнездится только в Карпатах и в Крыму. А желтоголовый королек гнездится и в других уголках Украины, где есть хвойные леса. Например, на Полесье.
Красноголовый королек в Украине является редким. Ареалом распространения этой птицы является Европа, и на Украину приходится только край территории, на которой эта птица гнездится. На остальной европейской территории королек не является редкой птицей.
Согласно данным мониторинга обычных видов птиц Европы, численность красноголового королька растет, а желтоголового - уменьшается.
Чаще всего корольков в нашей стране можно наблюдать возле елей. Но, когда начинается миграция в конце лета, то встретить этих птиц можно и в кустах среди полей.
Чем отличаются красноголовый и желтоголовый корольки
Красноголовые корольки имеют очень тоненький и писклявый голосок. Некоторые люди их не слышат, поскольку с возрастом у людей ухудшается слух, и они хуже слышат высокие частоты. То есть не все орнитологи и бьордвотчеры почтенного возраста могут слышать красноголового королька. Таким образом, численность этих птиц может быть преуменьшена.
Желтоголовый королек звучит немного иначе - у него не такой высокий голос, и его песня более ритмичная. Поэтому эту птицу легче услышать.
Почему корольков называют "украинскими колибри"
Когда корольки порхают вокруг ветвей хвойных деревьев, чтобы добыть себе пищу, то, глядя издалека можно подумать, что это бабочка. У этих птиц такой тип полета - они зависают и порхают у края веточек, поэтому их можно спутать с бабочкой. Еще этих птиц можно назвать украинскими "колибри".
Где зимуют корольки
Желтоголовый и красноголовый корольки мигрируют на зимнее время в теплые места и всю зиму выискивает себе пищу среди хвои.
Проблема этой птицы заключается в том, что из-за маленького размера тела у нее быстрый обмен веществ, поэтому ей нужно постоянно есть.
В зимние дни королькам нужно большее количество калорий для того, чтобы поддерживать температуру тела и не замерзнуть.
Орнитологи установили, что зимой корольки более 97% своего времени тратят на то, чтобы найти пищу и поесть. Зимой эта птица съедает от 6 до 7 граммов беспозвоночных, то есть примерно столько, сколько весит сама.
