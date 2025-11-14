Настоящий 'взрыв' мозга: надо найти скрытое число за 23 секунды

Чтобы решить эту оптическую иллюзию, понадобится "зрение орла"

Нужно найти на картинке число 73 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Jagran Josh

Оптические иллюзии всегда пробуждают у нас любопытство и желание проверить свою внимательность. Исследования показывают, что решение оптических иллюзий может значительно улучшить ваше критическое мышление и наблюдательность. На этот раз Главред предлагает бросить вызов своему мозгу и решить интересную оптическую иллюзию.

На предложенном изображении с перевернутыми 75 спрятана одна перевернутая цифра 73. Многие не смогли ее найти вовремя. Поэтому здесь вы можете опередить среднестатистического зрителя - включите критическое мышление и острое наблюдение, пишут на портале Jagran Josh.

У вас есть только 23 секунды, чтобы справиться с этим вызовом. Если готовы начинать, то включайте секундомер и начинайте искать скрытую цифру.

Оптическая иллюзия / фото: Jagran Josh

Посмотрите изображение сверху вниз. Просмотрите каждую строку и столбец, чтобы хорошо рассмотреть каждое число. Все числа перевернуты, поэтому вы можете вращать изображение. Число 73 скрывается на виду. Удалось найти?

Если вы нашли число в этой оптической иллюзии за отведенное время, то продемонстрировали свое мастерство в решении таких задач. Если же нет - не расстраивайтесь, просто попробуйте еще раз и потренируйте внимательность. Ниже мы опубликовали фото с ответом.

Вот, где спряталась цифра 73 / фото: Jagran Josh

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

